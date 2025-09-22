È calato il sipario sui Mondiali di atletica di Tokyo. Nella giornata conclusiva nella manifestazione, ieri, l’Italia non è andata oltre l’ottavo posto nella staffetta 4x400 femminile con Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro e Alice Mangione. Nella classifica a punti gara per gara, gli azzurri sono giunti sesti; nel medagliere abbiamo conquistato il decimo posto, con sette podi, record per la nostra Nazionale in una rassegna iridata. L’oro di Furlani (nella foto), gli argenti di Palmisano, Battocletti e Dallavalle, i bronzi della stessa Nadia, di Fabbri e Aoauni ci pongono poi al quarto posto per piazzamenti ’top 3’ complessivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È stata grande Italia ai Mondiali. Mei: "Tamberi e Jacobs torneranno"