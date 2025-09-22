E se Scarlett Johansson avesse già risolto la tua skin-care di settembre con The Outset?

L’autunno è ufficialmente iniziato: foglie che cadono, cappotti oversize e litri di pumpkin spice latte. Ma insieme al lato cozy, arriva anche la stagione più temuta dal beauty game: pelle spenta, secchezza, screpolature. Prima che scatti il panico da “dull skin”, Scarlett Johansson ha messo le cose in chiaro — e lo ha fatto con la sua linea skincare The Outset. I best seller di The Outset di Scarlett Johansson potrebbero essere i prodotti perfetti per questo fine settembre. Il brand fondato dall’attrice ha conquistato spazio nei bathroom shelfie di mezzo mondo grazie a una filosofia semplice: prodotti essenziali, performanti, genderless e zero fronzoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

