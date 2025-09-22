E se Scarlett Johansson avesse già risolto la tua skin-care di settembre con The Outset?
L’autunno è ufficialmente iniziato: foglie che cadono, cappotti oversize e litri di pumpkin spice latte. Ma insieme al lato cozy, arriva anche la stagione più temuta dal beauty game: pelle spenta, secchezza, screpolature. Prima che scatti il panico da “dull skin”, Scarlett Johansson ha messo le cose in chiaro — e lo ha fatto con la sua linea skincare The Outset. I best seller di The Outset di Scarlett Johansson potrebbero essere i prodotti perfetti per questo fine settembre. Il brand fondato dall’attrice ha conquistato spazio nei bathroom shelfie di mezzo mondo grazie a una filosofia semplice: prodotti essenziali, performanti, genderless e zero fronzoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: scarlett - johansson
Vip digitali e sexy, su Meta AI spuntano chatbot e cloni di Taylor Swift, Scarlett Johansson e non solo
Eleanor the great: la commedia drammatica di scarlett johansson con june squibb sorprende
Scarlett Johansson: "Oggi non mi offrono più ruoli solo perché sono sexy"
Forse non tutti sanno che in Iron Man 2 la celebre scena in cui la Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson, mette al tappeto Happy Hogan con una mossa di sottomissione è stata ripetuta decine e decine di volte. Il motivo? Il regista voleva che risultass - facebook.com Vai su Facebook
: !? Un’occasione da non perdere per scoprire il talento di Scarlett Johansson anche dietro la macchina da presa! - X Vai su X
Scarlett Johansson a Cannes 2025: il look Chic Accademy con gonna al ginocchio e la nuova borsa Prada Galleria - Ma nel primo pomeriggio di oggi martedì 20 maggio Scarlett Johansson al Festival di ... Da vogue.it
Scarlett Johansson, regina del red carpet in un abito nero da vera predatrice - Sul red carpet della première tedesca di Jurassic World Rebirth, l’attrice americana ha lasciato tutti senza fiato in un ... Scrive dilei.it