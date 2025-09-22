E ora Sinner & Co Davis-King Cup l' Italia punta al doppio bis come i miti della storia

A novembre a Bologna gli azzurri possono scrivere la storia. Solo l’Australia di Emerson e Court e gli Usa di McEnroe, Evert e Navratilova hanno fatto l'accoppiata delle due competizioni per due anni di fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E ora, Sinner & Co. Davis-King Cup, l'Italia punta al doppio bis come i miti della storia

