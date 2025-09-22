È morto Rosario Schifani | il cordoglio per il fratello del presidente della Regione
Lutto a Palermo: è morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica all’ Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani ha affiancato a un impegno didattico quarantennale una ricca attività di ricerca, con numerose pubblicazioni di rilievo internazionale. Tra i suoi contributi più significativi, la realizzazione del Laboratorio Dielettrici presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, struttura che grazie al suo lavoro è diventata un punto di riferimento anche a livello europeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: morto - rosario
Neonato morto in vacanza in Puglia. Domani l’ultimo saluto a Michael. Aveva appena 5 mesi. Il funerale presso la Chiesa Madonna del Rosario di Mole Bisleti ad Alatri
Emma ricorda papà Rosario morto tre anni fa: “Tu sei la casa in cui abito, ti amo”
È morto a Palermo Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana - X Vai su X
Lutto per il Presidente della Regione, morto il fratello maggiore Rosario Schifani - facebook.com Vai su Facebook
Morto il fratello di Schifani: lutto per il presidente della Regione; È morto a Palermo Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione siciliana; E' morto il fratello del presidente della Regione Siciliana Schifani.
È morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione - È morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione. italpress.com scrive
Morto il professor Rosario Schifani, fratello del Governatore della Sicilia - E' morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Come scrive itacanotizie.it