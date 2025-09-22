È morto Rosario Schifani | il cordoglio per il fratello del presidente della Regione

Lutto a Palermo: è morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica all’ Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani ha affiancato a un impegno didattico quarantennale una ricca attività di ricerca, con numerose pubblicazioni di rilievo internazionale. Tra i suoi contributi più significativi, la realizzazione del Laboratorio Dielettrici presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, struttura che grazie al suo lavoro è diventata un punto di riferimento anche a livello europeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

