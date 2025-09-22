È morto Roberto Russo regista e marito di Monica Vitti | funerali il 23 settembre a Roma

Si è spento a 77 anni Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, conosciuto anche per il suo lungo e riservato legame con Monica Vitti. Russo è morto domenica in una residenza assistenziale sanitaria di Roma, dove era ricoverato da mesi a causa di una malattia che lo affliggeva dal 2023. I funerali si terranno martedì 23 settembre alle ore 10.30 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, in una data particolarmente significativa: il giorno in cui Russo avrebbe compiuto 78 anni. Una storia d’amore lunga cinquant’anni. L’incontro tra Roberto Russo e Monica Vitti avvenne sul set di Teresa la ladra di Carlo Di Palma: lui aveva 25 anni, lei 41. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - È morto Roberto Russo, regista e marito di Monica Vitti: funerali il 23 settembre a Roma

