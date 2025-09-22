E’ morto il fratello del presidente della Regione Siciliana Schifani

(Adnkronos) – Come apprende l'Adnkronos, è morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

