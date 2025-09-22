È morto Con la sua storia aveva commosso l’Italia ora il triste epilogo

Nell’era dell’informazione pervasiva, delle fake news, delle miriadi di contenuti su social e compagnia è difficile essere colpiti da una notizia. Questa, però, non lascia indifferenti. È morto, all’età di 65 anni, l’ex clochard che nel 2020 aveva commosso l’Italia intera con la sua incredibile vincita al Gratta e Vinci. La sua storia, fatta di coraggio, semplicità e ironia, lo aveva reso un volto familiare per la comunità di Jesi e un simbolo di speranza per tutti. Per anni Tiziano Pellonara era stato una presenza costante agli incroci principali della città di Montecarotto, 1000 anime, in provincia di Ancona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: morto - storia

Corinaldo: detenuto in fuga. Il padre di Mattia, morto a 15 anni: “Un’altra follia di questa storia”

“Il mio gatto è morto, ma un anno dopo ho ricevuto un suo messaggio che mi ha aiutata a ricominciare a vivere”: l’incredibile storia di Hannah Wilson

È morto Alberto Stabile, voce autorevole del Medio Oriente e testimone di 30 anni di storia

La Gazzetta di San Severo. . Torremaggiore - Storia e Memoria: il Cristo Morto salvato dalle fiamme. Intervista esclusiva di Rosaria D'errico a Giuseppina Zifaro, nipote del custode del carcere Francesco di Ianni, che - come tramanda la tradizione orale - con - facebook.com Vai su Facebook

E' morto il biker influencer Andreas Tonelli: precipitato per 200 metri con la bici in Val Gardena; Andreas Tonelli morto in Val Gardena, l'influencer biker è precipitato per 200 metri poco dopo l'ultimo post; Andreas Tonelli, il biker influencer morto dopo essere precipitato per 200 metri.

Morto Mario Primicerio, la storia della sua incredibile “missione di pace” in Vietnam con La Pira da Ho Chi Minh - A qualcuno qua e là in Italia e qua e là in Europa potrebbe far comodo prendere un po’ di appunti dalla storia di Mario Primicerio – professore, matematico d’avanguardia e di fama, ex sindaco di ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Bergamo, morto Thiago Elar: il tiktoker raccontava la sua storia dall'ospedale - Thiago Elar, ragazzo di 27 anni transgender divenuto famoso su TikTok, dove contava quasi 150mila follower, è morto ieri. Da tg24.sky.it