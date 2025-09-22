È morto Antonio Del Pennino ex vicesindaco di Milano e storico parlamentare repubblicano

Si è spento a 86 anni Antonio Del Pennino, noto politico e per anni dirigente del Partito Repubblicano a Milano, dove era stato vicesindaco con Carlo Tognoli. Milanese di nascita, Del Pennino era laureato in giurisprudenza. Nel 1965 era stato nominato segretario del Pri di Milano.  La carriera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Morto Antonio Del Pennino, storico esponente dei Repubblicani e vicesindaco di Milano con Tognoli

&#200; morto Antonio Del Pennino, ex vicesindaco di Milano e storico parlamentare repubblicano - Si è spento a 86 anni Antonio Del Pennino, noto politico e per anni dirigente del Partito Repubblicano a Milano, dove era stato vicesindaco con Carlo Tognoli. Secondo milanotoday.it

200 morto antonio penninoMorto Antonio Del Pennino, storico esponente dei Repubblicani e vicesindaco di Milano con Tognoli - Già assessore negli anni ‘70, poi deputato e senatore per il Pri guidato da Giorgio La Malfa, è stato a lungo capogruppo del partito a ... Lo riporta msn.com

