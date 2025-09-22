È morto Antonio Del Pennino ex vicesindaco di Milano e storico parlamentare repubblicano

Si è spento a 86 anni Antonio Del Pennino, noto politico e per anni dirigente del Partito Repubblicano a Milano, dove era stato vicesindaco con Carlo Tognoli. Milanese di nascita, Del Pennino era laureato in giurisprudenza. Nel 1965 era stato nominato segretario del Pri di Milano. La carriera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

È morto Antonio Del Pennino, ex vicesindaco di Milano e storico parlamentare repubblicano - Si è spento a 86 anni Antonio Del Pennino, noto politico e per anni dirigente del Partito Repubblicano a Milano, dove era stato vicesindaco con Carlo Tognoli. Secondo milanotoday.it

