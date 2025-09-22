È l’ex Caggianese a punire la Zenith Niente da fare con la Lucchese
Zenith Prato 0 Lucchese 1 ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Del Pela N., Parrini, Geri, Saccenti, Tempestini. A disp.: Caroti, Innocenti, Moretti, Nannipieri, Castiello, Danti, Moussaid, Mertiri, Biagini. All.: Settesoldi. LUCCHESE: Milan, Venanzi, Mauro, Palma, Pupeschi, Rotondo, Riad, Russo, Galotti Pastor, Picchi, Caggianese. A disp.: Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Palo, Morisi, Bartolotta, Maggiari, Sansaro. All.: Pirozzi. Arbitro: Poggianti di Livorno. Reti: 1’ (r) Caggianese. Niente da fare per la Zenith Prato. Alla formazione amaranto non riesce il bis e la striscia di vittorie in campionato si interrompe subito al cospetto di una cinica Lucchese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net