Si era visto rigettare la richiesta di cittadinanza italiana sulla base di un’accusa di maltrattamenti in famiglia dalla quale era però già stato completamente prosciolto. Ci sono voluti anni di battaglie legali, ma alla fine il protagonista di questa vicenda – un cittadino straniero che da tempo vive e lavora a Ferrara – ha ottenuto da parte del Tar l’annullamento del provvedimento del ministero dell’Interno che gli impediva di diventare cittadino italiano a tutti gli effetti. Per ottenere giustizia gli ci sono però voluti ben undici anni. È infatti datata novembre 2014 la richiesta di cittadinanza italiana presentata dello straniero, poi rigettata con un provvedimento del Viminale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È indagato, niente cittadinanza". Ma il Tar annulla il provvedimento