E’ in corso in tutta Italia lo sciopero per Gaza

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. La protesta riguarda tutti i settori, dal trasporto pubblico locale, alle ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l’adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia sono anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e durerà fino alle ore 23 di lunedi’. La mobilitazione nel trasporto marittimo, sara’ sempre di 24 ore ma con varie modalita’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

