È impossibile restare indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza Rimanere inerti vuol dire perdere umanità | così Antonella Clerici inizia È sempre mezzogiorno

“Come sapete è in corso in queste ore uno sciopero generale per Gaza “: inizia così la puntata del 22 settembre di È sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici che non si sottrae al discorso pubblico e, su RaiUno, ricorda quello che accade in tutta Italia nelle ore in cui va in onda il suo programma. “ Hanno aderito molti lavoratori, anche qui in Rai, anche dei trasporti, delle scuole, il personale sanitario, per espriemere la loro solidarietà alla popolazione palestinese. Ormai, devo dire la verità, è impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo a Gaza. Come ha detto bene anche il cardinale Pizzaballa, che si è esposto giustamente, ‘se chiudi gli occhi su ciò che accade, perdi l’umanità’, perché obiettivamente è un massacro e perché rimanere inerti di fronte a questa realtà vuol dire poi non avere umanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

