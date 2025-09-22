È il giorno dello sciopero generale Dal settore pubblico al privato l’Italia si mobilita per Gaza | le manifestazioni

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025

“Un fiume in piena che attraversa la penisola”. Così l’ Unione sindacale di base parla dello sciopero generale proclamato per oggi, 22 settembre. Una mobilitazione che coinvolge tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e privati, inclusi quelli che operano nei servizi pubblici essenziali come trasporti, scuola, igiene ambientale e pubblico impiego. I lavoratori incrociano le braccia per chiedere di “rompere con lo Stato di Israele, difendere Gaza, dire no al riarmo, a fianco della Global Sumud Flotilla e con la Palestina nel cuore. Blocchiamo tutto”. I motivi e le manifestazioni – Una mobilitazione – nata dall’appello dei portuali di Genova e proclamata dall’Usb per l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia- che prevede anche manifestazioni in tutta Italia: dai grandi centri ai comuni più piccoli, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, sono oltre 80 i presidi organizzati (in fondo all’articolo la lista completa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

