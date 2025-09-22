È guerra tra Katia Ricciarelli e il figlio di Pippo Baudo! Non c’è pace ecco il botta e risposta | Le palle sono tante
Un clima teso e dichiarazioni al vetriolo stanno animando il dibattito mediatico attorno alla figura di Katia Ricciarelli e al figlio di Pippo Baudo, Alessandro. Le parole pronunciate da quest’ultimo durante un’intervista televisiva hanno scatenato una dura reazione da parte del celebre soprano, che non ha nascosto il suo fastidio per quanto detto. Il botta e risposta ha presto travalicato i confini delle semplici dichiarazioni, alimentando polemiche anche su un altro fronte: quello legato alla storica segretaria del presentatore, Dina Minna. In questo scontro pubblico, tra ricordi, accuse e smentite, emergono versioni contrastanti sulla verità degli ultimi anni di vita del conduttore scomparso. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: guerra - katia
Ecco a voi altri scatti del Galà della Danza di ieri sera, in attesa degli eventi di oggi, ultima giornata di Festival della Danza! Ospiti della serata, anche la Dreaming Academy di Padova con Alessio Guerra la Alessia Pomba con il progetto “Il Danzatore Insos - facebook.com Vai su Facebook
Alain Delon, a quanto ammonta l’eredità contesa e la ‘guerra’ tra i tre figli; GF Vip 2022, Katia Ricciarelli eliminata: nominati Antonio, Miriana e Nathaly; GF Vip, Katia Ricciarelli senza freni: insulta Miriana Trevisan – VIDEO.
Alex Baudo e il rapporto con Katia Ricciarelli - Katia Ricciarelli: "La verità sulla fine del mio matrimonio con Pippo Baudo" Matteo Salvini cancella tutti gli impegni di oggi, controlli medici per il leader della Lega Le parole del figlio di Totò ... Lo riporta msn.com