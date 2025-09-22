Un clima teso e dichiarazioni al vetriolo stanno animando il dibattito mediatico attorno alla figura di Katia Ricciarelli e al figlio di Pippo Baudo, Alessandro. Le parole pronunciate da quest’ultimo durante un’intervista televisiva hanno scatenato una dura reazione da parte del celebre soprano, che non ha nascosto il suo fastidio per quanto detto. Il botta e risposta ha presto travalicato i confini delle semplici dichiarazioni, alimentando polemiche anche su un altro fronte: quello legato alla storica segretaria del presentatore, Dina Minna. In questo scontro pubblico, tra ricordi, accuse e smentite, emergono versioni contrastanti sulla verità degli ultimi anni di vita del conduttore scomparso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - È guerra tra Katia Ricciarelli e il figlio di Pippo Baudo! Non c’è pace, ecco il botta e risposta: «Le palle sono tante»