È Giacomo Zamparo il jumper trovato morto dopo ore di ricerche
È Giacomo Zamparo il jumper che nel pomeriggio di domenica 21 settembre è stato trovato senza vita nei boschi di Monte Mezza, in bassa Valsugana, poco sopra Ospedaletto.L’uomo, 43 anni, era un jumper esperto, appassionato di salti da oltre dieci anni e conosciuto tra i praticanti del base jumping. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Giacomo Zamparo muore lanciandosi dal monte Mezza: a dare l'allarme la compagna che non lo vedeva arrivare. Il base jumper 43enne trovato dopo ore di ricerche
Base jumper Giacomo Zamparo morto in Valsugana, si era lanciato dal Monte Mezza: la compagna sotto shock
Giacomo Zamparo era in vacanza in un camper nella zona
Giacomo Zamparo, il base jumper #morto a 43 anni lanciandosi dal monte Mezza: a dare l'allarme la compagna che non lo vedeva arrivare
Giacomo Zamparo muore lanciandosi dal monte Mezza: a dare l'allarme la compagna che non lo vedeva arrivare. Il base jumper 43enne trovato dopo ore di ricerche - Un base jumper di 43 anni, Giacomo Zamparo, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 settembre, dopo essersi lanciato
Base jumper Giacomo Zamparo morto in Valsugana, si era lanciato dal Monte Mezza: la compagna sotto shock - Il base jumper Giacomo Zamparo è morto dopo un lancio dal Monte Mezza in Valsugana.