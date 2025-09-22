È Giacomo Zamparo il jumper trovato morto dopo ore di ricerche

È Giacomo Zamparo il jumper che nel pomeriggio di domenica 21 settembre è stato trovato senza vita nei boschi di Monte Mezza, in bassa Valsugana, poco sopra Ospedaletto.L’uomo, 43 anni, era un jumper esperto, appassionato di salti da oltre dieci anni e conosciuto tra i praticanti del base jumping. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

