È finita l’epoca del progressismo Anche i giovani si spostano a destra
Non solo Charlie Kirk: tutta la fascia di età che dal Sessantotto è stata appannaggio dei dem sta diventando sempre più conservatrice. In Occidente crescono influencer tradizionalisti, come la pro life italiana Anna Bonetti. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: finita - epoca
STIMOLI PER LA LETTURA del Raggi FILOSOFO. 17 settembre 2025. Biblioteca Jacobilli di Foligno. Giorgio Raggi: segno profondo di oggi è la rimozione della realtà. La crisi dell'occidente è irreversibile, l'epoca della sua egemonia è finita per la sua decade - facebook.com Vai su Facebook