È finita l’epoca del progressismo Anche i giovani si spostano a destra

Laverita.info | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo Charlie Kirk: tutta la fascia di età che dal Sessantotto è stata appannaggio dei dem sta diventando sempre più conservatrice. In Occidente crescono influencer tradizionalisti, come la pro life italiana Anna Bonetti. 🔗 Leggi su Laverita.info

