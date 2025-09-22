È finita dopo 9 ore l' esondazione del Seveso | strade come fiumi e tre scuole evacuate
L'acqua in strada e le vie che si sono trasformate in fiumi. A Milano, tra le zone più colpite dal maltempo lunedì c'è stata l'area di Niguarda, Fulvio Testi, Ca' Granda e Pratocentenaro. In città è esondato il Seveso e l'asfalto grigio è stato ricoperto dall'acqua color fango. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dopo cinque trofei vinti e 200 partite giocate saluta l'YB; Mondiali di sci. Ancora una volta Svizzera: Loïc Meillard è oro nello slalom speciale maschile - Aggiornamento del 16 Febbraio delle ore 15:12; Olimpiadi Parigi 2024: le gare e le medaglie di oggi.