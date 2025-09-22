È finita dopo 9 ore l' esondazione del Seveso | strade come fiumi e tre scuole evacuate

L'acqua in strada e le vie che si sono trasformate in fiumi. A Milano, tra le zone più colpite dal maltempo lunedì c'è stata l'area di Niguarda, Fulvio Testi, Ca' Granda e Pratocentenaro. In città è esondato il Seveso e l'asfalto grigio è stato ricoperto dall'acqua color fango. 🔗 Leggi su Milanotoday.it