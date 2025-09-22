Ancona, 22 settembre 2025 – Nonostante la sua allergia ai crostacei, ha voluto a tutti i costi andare a mangiare sushi al ristorante. Ma al primo boccone ha iniziato a sentirsi poco bene e da lì è stata una vera e propria escalation, fino all’esplosione di un principio di shock anafilattico. Per poco uno straniero di trent’anni non ci lasciava le penne. E’ successo ieri pomeriggio in un locale in zona Baraccola. Immediato l’allarme al 118. Sul posto è arrivato un equipaggio della Croce Gialla insieme all’automedica. L’uomo è stato trattato sul posto: gli sono stati inizialmente somministrati dei farmaci per scongiurare il peggiorare della situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ allergico ai crostacei ma va a mangiare sushi: 30enne in shock anafilattico, salvato in extremis