E adesso su la testa | dalla notte parigina all’alba torinese
IL COMMENTO. «E adesso?». È l’enigmatico interrogativo con il quale si chiude «Giù la testa», uno dei tanti capolavori del cinema western firmati da Sergio Leone. E l’angoscia nella voce del co-protagonista Juan Miranda (interpretato da Rod Steiger), che resta sospesa nel vuoto, è la stessa con la quale un po’ tutti noi ci siamo posti la stessa domanda, mercoledì sera, dopo la disfatta dell’Atalanta a Parigi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: adesso - testa
Sioli, l’erede di Tamberi. Oro agli Europei under 23: "Sogno coi piedi per terra. Adesso testa ai Mondiali»
Alcaraz virtualmente primo: cosa serve adesso a Sinner per tenere la testa del ranking Atp
Roma, Gasperini getta acqua sul fuoco: adesso testa al campo
Finisce la prima fase di coppa bravi ragazzi adesso testa al campionato - facebook.com Vai su Facebook
Archiviata questa trasferta adesso testa al campionato. Pisa e Milan in questo momento contano più del pur affascinante City. Sconfitta che andava messa in conto, magari con altra partita, ma che non fa male e non compromette nulla. Per la Champions c’è te - X Vai su X
E adesso su la testa: dalla notte parigina all’alba torinese; Gianluigi Donnarumma legato e rapinato in casa a Parigi con la fidanzata Alessia Elefante: ferito alla testa; Parigi 2024, aperte ufficialmente le Olimpiadi 2024 - Aggiornamento del 27 Luglio delle ore 08:08.
E adesso su la testa: dalla notte parigina all’alba torinese - È l’enigmatico interrogativo con il quale si chiude «Giù la testa», uno dei tanti capolavori del cinema western firmati da Sergio Leone. Lo riporta ecodibergamo.it