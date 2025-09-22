IL COMMENTO. «E adesso?». È l’enigmatico interrogativo con il quale si chiude «Giù la testa», uno dei tanti capolavori del cinema western firmati da Sergio Leone. E l’angoscia nella voce del co-protagonista Juan Miranda (interpretato da Rod Steiger), che resta sospesa nel vuoto, è la stessa con la quale un po’ tutti noi ci siamo posti la stessa domanda, mercoledì sera, dopo la disfatta dell’Atalanta a Parigi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - E adesso su la testa: dalla notte parigina all’alba torinese