Duri scontri a Milano traffico in tilt a Roma | pro pal in piazza in tutta Italia

Una ragazza di poco più di vent'anni percorre la tangenziale est di Roma all'indietro. In mano ha un cartello di metallo staccato da una fermata del bus e ricoperto da una scritta ripetuta pi.

Corteo pro Palestina a Roma, scontri con le forze dell'ordine: dimostranti lanciano fumogeni e bombe carta | 34 feriti, 30 sono agenti | Quattro fermi, il Viminale: C'erano infiltrati; No Tav, notte di scontri in Val di Susa. Poliziotti e manifestanti feriti e un arresto.

Scontri a Milano, chiusa la stazione dopo l'assalto dei ProPal: «Sessanta feriti tra le forze dell'ordine». Cosa è successo - Il bilancio non è banale: sono oltre una decina i manifestanti fermati per i disordini di oggi ... Da msn.com

I cortei, gli scontri, i quartieri allagati: il lunedì nero di Milano - Esplode la violenza alla Stazione Centrale, dopo ore di corteo pacifico. Riporta msn.com