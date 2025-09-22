Duri scontri a Milano traffico in tilt a Roma | pro pal in piazza in tutta Italia

Una ragazza di poco più di vent’anni percorre la tangenziale est di Roma all’indietro. In mano ha un cartello di metallo  staccato da una fermata del bus e ricoperto da una scritta ripetuta più volte: “Free Gaza”, Free Gaza, Free Gaza” Free Gaza”. All’imbocco della via, dallo Scalo San Lorenzo, ci sono i resti del corteo che è passato da circa dieci minuti. Sui muri e sui guardrail si leggono diverse scritte: “Blocchiamo tutto per liberare Gaza”, “Roma è antisionista”, “Salvini cane di Israele”. Come la ragazza con il cartello in mano, i mezzi dell’Ama, la municipalizzata che si occupa  dello spazzamento delle strade, con un’efficienza inattesa, percorrono al contrario la tangenziale, ormai bloccata al traffico, per ripulire a velocità record quel che il corteo ha sporcato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

