Una ragazza di poco più di vent’anni percorre la tangenziale est di Roma all’indietro. In mano ha un cartello di metallo staccato da una fermata del bus e ricoperto da una scritta ripetuta più volte: “Free Gaza”, Free Gaza, Free Gaza” Free Gaza”. All’imbocco della via, dallo Scalo San Lorenzo, ci sono i resti del corteo che è passato da circa dieci minuti. Sui muri e sui guardrail si leggono diverse scritte: “Blocchiamo tutto per liberare Gaza”, “Roma è antisionista”, “Salvini cane di Israele”. Come la ragazza con il cartello in mano, i mezzi dell’Ama, la municipalizzata che si occupa dello spazzamento delle strade, con un’efficienza inattesa, percorrono al contrario la tangenziale, ormai bloccata al traffico, per ripulire a velocità record quel che il corteo ha sporcato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia