Dumfries Inter, le ultime sul momento dell’esterno olandese nerazzurro dopo l’ultima grande stagione disputata. I dettagli. Il 2025 è stato un anno di conferme per Denzel Dumfries, che ha trovato il suo nome tra i 25 migliori calciatori del mondo, piazzandosi al 25° posto nella classifica finale del Pallone d’Oro. Si tratta di un risultato storico per l’esterno olandese, che ha segnato un passo importante nella sua carriera internazionale. Questa posizione lo rende il primo giocatore della Serie A a figurare tra i primi 25 in questa edizione del prestigioso premio, con una menzione speciale per l’incredibile contributo dato durante la scorsa stagione di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries Inter, svelata la posizione finale nella classifica del Pallone d’Oro – FOTO