Due termovalorizzatori in Sicilia | a Palermo e a Catania pronti entro l' estate 2028

Feedpress.me | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania. Un investimento da 800 milioni di euro più le spese per interventi accessori. I lavori inizieranno a gennaio 2027 per concludersi, secondo le stime, entro giugno 2028, comunque entro l’estate, «termini ridotti del 50% grazie ai poteri commissariali». E’ stato ribadito oggi a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

due termovalorizzatori in sicilia a palermo e a catania pronti entro l estate 2028

© Feedpress.me - Due termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania pronti entro l'estate 2028

In questa notizia si parla di: termovalorizzatori - sicilia

Sicilia verso l’autonomia nella gestione dei rifiuti: aggiudicata la progettazione dei termovalorizzatori

Sicilia, la Corte dei conti boccia il Piano rifiuti: dubbi sui termovalorizzatori

Termovalorizzatori in Sicilia, affidati i progetti e la direzione dei lavori

Termovalorizzatori, affidato il progetto di fattibilità per Palermo e Catania; Due termovalorizzatori in Sicilia: sorgeranno a Palermo e Catania; Termovalorizzatori a Palermo e a Catania, Schifani detta i tempi: Lavori conclusi nel 2028.

due termovalorizzatori sicilia palermoDue termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania pronti entro l'estate 2028 - Un investimento da 800 milioni di euro più le spese per interventi accessori. Riporta gazzettadelsud.it

due termovalorizzatori sicilia palermoTermovalorizzatori, affidato il progetto di fattibilità per Palermo e Catania - Ad aggiudicarsi la gara di 22 milioni gestita da Invitalia è stato il raggruppamento temporanea di imprese Crew Srl (mandataria), Systra Spa (già Sws Engineering Spa), Martino Associati Grosseto Srl, ... Secondo lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Due Termovalorizzatori Sicilia Palermo