Due termovalorizzatori in Sicilia | a Palermo e a Catania pronti entro l' estate 2028

Due termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania. Un investimento da 800 milioni di euro più le spese per interventi accessori. I lavori inizieranno a gennaio 2027 per concludersi, secondo le stime, entro giugno 2028, comunque entro l’estate, «termini ridotti del 50% grazie ai poteri commissariali». E’ stato ribadito oggi a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania pronti entro l'estate 2028

In questa notizia si parla di: termovalorizzatori - sicilia

Sicilia verso l’autonomia nella gestione dei rifiuti: aggiudicata la progettazione dei termovalorizzatori

Sicilia, la Corte dei conti boccia il Piano rifiuti: dubbi sui termovalorizzatori

Termovalorizzatori in Sicilia, affidati i progetti e la direzione dei lavori

Affidati i servizi di ingegneria per i termovalorizzatori di Palermo e Catania https://dedalomultimedia.org/sezioni/natura-e-ambiente/28815-affidati-i-servizi-di-ingegneria-per-i-termovalorizzatori-di-palermo-e-catania.html… #Sicilia #Palermo #Catania #Termov - X Vai su X

Termovalorizzatori Sicilia: lunedì 22 settembre affidamento progettazione fattibilità per Palermo e Catania. Firma a Palazzo d'Orléans con Schifani e Colianni.? #termovalorizzatori #Sicilia #Palermo #Catania #Schifani #affidamento #progettazione #Palazzo - facebook.com Vai su Facebook

Termovalorizzatori, affidato il progetto di fattibilità per Palermo e Catania; Due termovalorizzatori in Sicilia: sorgeranno a Palermo e Catania; Termovalorizzatori a Palermo e a Catania, Schifani detta i tempi: Lavori conclusi nel 2028.

Due termovalorizzatori in Sicilia: a Palermo e a Catania pronti entro l'estate 2028 - Un investimento da 800 milioni di euro più le spese per interventi accessori. Riporta gazzettadelsud.it

Termovalorizzatori, affidato il progetto di fattibilità per Palermo e Catania - Ad aggiudicarsi la gara di 22 milioni gestita da Invitalia è stato il raggruppamento temporanea di imprese Crew Srl (mandataria), Systra Spa (già Sws Engineering Spa), Martino Associati Grosseto Srl, ... Secondo lasicilia.it