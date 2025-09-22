Due ragazze si baciano alla festa di paese | Insultate e picchiate da alcuni uomini

22 set 2025

Due ragazze sono state vittime di un'aggressione omofoba durante la festa del Lambrusco di Sorbara a Bomporto (Modena). Le giovani sono state insultate da un gruppo di uomini dopo che erano state notate mentre si baciavano tra la folla. Una delle due sarebbe anche stata colpita con un pugno. 🔗 Leggi su Today.it

