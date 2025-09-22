Due ragazze si baciano alla Festa del Lambrusco a Bomporto | insultate e colpite con pugni al volto
Sabato sera alla Festa del Lambrusco di Sorbara, a Bomporto (Reggio Emilia), alcune ragazze sono state vittime di un’aggressione omofoba dopo essersi baciate. Una delle partecipanti sarebbe stata colpita con un pugno in faccia. La sindaca Meschiari condanna l’episodio e ribadisce impegno per inclusione e rispetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
