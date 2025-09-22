Due prime nazionali e una regionale tra Molfetta e Bari per aprire la quarta edizione del festival Trame Contemporanee

Tre spettacoli, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, due prime nazionali e una prima regionale, per aprire la quarta edizione di Trame Contemporanee, dedicata alla commedia. Il festival teatrale a cura della Compagnia Malalingua, con il sostegno del Ministero della cultura e della Regione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: prime - nazionali

Le prime pagine sportive nazionali – 30 giugno

Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 30 giugno 2025

Le prime pagine sportive nazionali – 1 luglio

Edicola 21 Settembre – Le prime pagine dei quotidiani nazionali | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #tg24news #rassegna - facebook.com Vai su Facebook

Due prime nazionali e una regionale tra Molfetta e Bari per aprire la quarta edizione del festival Trame Contemporanee; Trame contemporanee 2025, 18 spettacoli tra Bari e Molfetta con prime nazionali e regionali nella quarta edizione del festival di teatro contemporaneo; Esercitazione Colonna Mobile Regionale – Goin4SAFETY.

Regionali, due outsider pronti a sfidare Decaro - In Campo Marzo per "Democrazia Sovrana e Popolare" e Donno per Pci e Potere al Popolo, attesa per il nome del centrodestra ... Da rainews.it

Regionali, un mese al primo round elettorale - Acquaroli e Ricci si contendono la regione, simbolo delle tendenze politiche nazionali, con programmi e alleanze ... Secondo italiaoggi.it