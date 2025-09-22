Due offerte di lavoro per categorie protette a San Giovanni Teatino e Cepagatti
Circet Italia Spa, azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni, è alla ricerca di due nuove figure da inserire nelle sedi operative di San Giovanni Teatino e Cepagatti. Le offerte sono rivolte a candidati iscritti nelle liste delle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: offerte - lavoro
Dall’autista di autobus allo chef: 150 offerte di lavoro in provincia di Bergamo
Ecco 150 offerte di lavoro nei Centri per l’impiego di Bergamo
Lavoro, le offerte della settimana nel novarese: gli annunci dell'8 luglio
InformaLavoro per Torino e il #Piemonte offerte di #lavoro ?#concorsi #stage #FormazioneSicurezza #borsedistudio #openday Consulta on line il portale che ti aiuta ad inserirti nel mondo del #lavoro! https://www.informalavorotorinopiemonte.it/. P - facebook.com Vai su Facebook
Due offerte di lavoro per categorie protette a San Giovanni Teatino e Cepagatti; Attenzione alla truffa: circolano finti messaggi dal Centro per l’impiego; Regione Sardegna: 22 assunzioni riservate alle categorie protette.
Ceva, al via il bando per due posti di lavoro nel verde pubblico - Il Comune di Ceva pubblica il bando per due posti di lavoro nel verde pubblico riservati a disoccupati. Riporta msn.com