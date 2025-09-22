Due offerte di lavoro per categorie protette a San Giovanni Teatino e Cepagatti

Circet Italia Spa, azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni, è alla ricerca di due nuove figure da inserire nelle sedi operative di San Giovanni Teatino e Cepagatti. Le offerte sono rivolte a candidati iscritti nelle liste delle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge. 🔗 Leggi su Chietitoday.it