Due casi sospetti di Dengue a Monza | doppia disinfestazione straordinaria

Monzatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio caso sospetto di Dengue in città: parte la disinfestazione straordinaria. Lo comunica il Comune di Monza: gli interventi inizieranno domani 23 settembre e proseguiranno fino a giovedì 25 settembre. Le vie coinvolteGli interventi sono stati disposti dal Comune, tramite ordinanza, su. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: casi - sospetti

