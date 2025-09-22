Due casi sospetti di Dengue a Monza | doppia disinfestazione straordinaria

Doppio caso sospetto di Dengue in città: parte la disinfestazione straordinaria. Lo comunica il Comune di Monza: gli interventi inizieranno domani 23 settembre e proseguiranno fino a giovedì 25 settembre. Le vie coinvolteGli interventi sono stati disposti dal Comune, tramite ordinanza, su. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: casi - sospetti

Sospetti casi di legionella a Milano: scattano i protocolli precauzionali in via Rizzoli

Allerta malattie tropicali: Dengue e West Nile, due casi sospetti a Ferrara

Virus West Nile, dieci casi sospetti a Latina: uno in terapia intensiva. In campo task force sanitaria

#Caorle – Due casi sospetti di West Nile Virus: scattano le misure di prevenzione Il Comune di Caorle segnala che l’Ulss 4 ha riferito di due casi di sospetta positività al West Nile Virus nel territorio comunale. I pazienti sono un residente della località Ottava Pr - facebook.com Vai su Facebook

Ventotto casi sospetti e quindici decessi nella provincia del Kasai, dove le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno dichiarato un nuovo focolaio di Ebola. Quale ruolo per la preparedness sanitaria? - X Vai su X

Virus Dengue: due interventi straordinari di disinfestazione; Sospetto caso Dengue: disinfestazione straordinaria a Casatenovo; Dengue a Concorezzo: due casi sospetti, scatta la disinfestazione e chiudono tre parchi.

Dengue: non confermati dalle analisi i due casi sospetti a Dervio e Monticello - Per selezionare in modo analitico soltanto alcune finalità, terze parti e cookie è possibile cliccare su "Seleziona le tue preferenze". Scrive casateonline.it

Arbovirosi: Chikungunya, due nuovi casi a Verona e uno di Dengue nel vicentino - Arbovirosi: Chikungunya, due nuovi casi a Verona e uno di Dengue nel vicentino. Riporta ilnordestquotidiano.it