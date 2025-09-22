Due campi e nuove tribune | ecco come sarà il centro sportivo di Montegrotto Terme
Due campi completamente nuovi, tribune moderne e una progettazione razionale degli spazi: è questo il futuro del centro sportivo di via del Santo a Montegrotto Terme, che grazie a un investimento di 1,8 milioni di euro da parte del Comune si trasformerà in una struttura all'avanguardia.Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: campi - nuove
Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8
Cambia il Piano Regolatore di Napoli: nuove regole per l’edilizia nelle zone rosse Campi Flegrei e Vesuvio
Campi Flegrei, nuove scoperte sul bradisismo
Nuova stagione, nuove sfide! Il maestro Carlo Alonzo ti aspetta sui campi da tennis per darti ritmo, tecnica e quella marcia in più che fa la differenza Pronto a iniziare il tuo anno sportivo al Circolo ILVA? Ci trovi in Via Coroglio 90, Napoli Chiamaci per m - facebook.com Vai su Facebook
Due campi e nuove tribune: ecco come sarà il centro sportivo di Montegrotto Terme; Macerata, restyling del circolo tennis (con due nuove tribune). Appalto ok, partono i lavori; Un look tutto nuovo: per la prima volta si giocherà allo Stadio dei Marmi.
Macerata, restyling del circolo tennis (con due nuove tribune). Appalto ok, partono i lavori - Tra le undici offerte pervenute tramite la piattaforma Suam quella risultata vincitrice della gara è stata di una ditta che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla ... Riporta corriereadriatico.it
Terremoto Campi Flegrei, due nuove scosse: «Nessun danno a persone o cose» - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle scosse di terremoto registrate oggi pomeriggio ai Campi Flegrei, ha convocato il centro coordinamento soccorsi. Si legge su ilmattino.it