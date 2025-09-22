Due campi e nuove tribune | ecco come sarà il centro sportivo di Montegrotto Terme

Padovaoggi.it | 22 set 2025

Due campi completamente nuovi, tribune moderne e una progettazione razionale degli spazi: è questo il futuro del centro sportivo di via del Santo a Montegrotto Terme, che grazie a un investimento di 1,8 milioni di euro da parte del Comune si trasformerà in una struttura all'avanguardia.Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

