Due aerei si sfiorano così terrore in un istante | una scena da brividi

Thesocialpost.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una collisione tra due aerei di linea è stata evitata per un soffio nella tarda serata di ieri, presso l’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra, nella regione delle Alpes-Maritimes. A comunicarlo è stato il Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), che ha confermato quanto inizialmente riportato da Var Matin. L’incidente si è verificato poco dopo le 23:30, coinvolgendo un volo della compagnia Nouvelair e uno di EasyJet. Secondo la ricostruzione preliminare, l’aereo di Nouvelair era in fase di atterraggio, quando si è avvicinato pericolosamente a un altro Airbus A320 di EasyJet già presente sulla pista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

due aerei si sfiorano cos236 terrore in un istante una scena da brividi

© Thesocialpost.it - Due aerei si sfiorano così, terrore in un istante: una scena da brividi

In questa notizia si parla di: aerei - sfiorano

Aerei cinesi sfiorano la collisione nei cieli della Russia: il volo Air China era diretto a Milano. Un pilota all'altro: «Perché questa manovra?»

Scontro ad alta quota evitato per un soffio: due aerei si sfiorano in volo (uno era diretto a Malpensa)

Città del Messico, due aerei sfiorano la collisione: l’«errore» nella torre di controllo e i piloti Usa che hanno evitato la strage - Due aerei, uno in atterraggio e l’altro in fase di decollo, hanno evitato la collisione all’aeroporto di Città del Messico dopo che la torre di controllo ha autorizzato entrambi a utilizzare ... Da corriere.it

Due aerei sfiorano lo scontro in pista: l’errore della torre di controllo e i piloti che evitano una strage, cosa è successo - I velivoli di Aeromexico e Delta Airlines si sono ritrovati a sfiorarsi sulla stessa pista per un errore dei controllori di volo Strage sfiorata all'aeroporto di Città del Messico, dove due aerei (uno ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Due Aerei Sfiorano Cos236