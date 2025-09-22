Due aerei si sfiorano così terrore in un istante | una scena da brividi

Una collisione tra due aerei di linea è stata evitata per un soffio nella tarda serata di ieri, presso l’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra, nella regione delle Alpes-Maritimes. A comunicarlo è stato il Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), che ha confermato quanto inizialmente riportato da Var Matin. L’incidente si è verificato poco dopo le 23:30, coinvolgendo un volo della compagnia Nouvelair e uno di EasyJet. Secondo la ricostruzione preliminare, l’aereo di Nouvelair era in fase di atterraggio, quando si è avvicinato pericolosamente a un altro Airbus A320 di EasyJet già presente sulla pista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Due aerei si sfiorano così, terrore in un istante: una scena da brividi

