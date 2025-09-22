Dua Lipa trasforma la notte in un dancefloor con un abito blu pavé di paillettes
Non è una disco ball, è Dua Lipa. L’artista ha appena ridefinito il concetto di eveningwear con un abito blu mezzanotte che urla solo una cosa: party season è ufficialmente aperta. Dua Lipa rilancia le paillettes in trend grazie al suo nuovo abito blu su un post di Instagram. In un nuovo post Instagram, la cantante ha mostrato un long dress effetto liquido interamente ricoperto di paillettes micro scintillanti, con spalline sottili e scollatura profonda sulla schiena. Il tessuto abbraccia le curve prima di cadere sul pavimento come una cascata stellata. Il tocco finale? Uno chignon slick-back da manuale e gioielli silver minimal, che moltiplicano l’effetto specchiato dell’outfit. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
