Dua Lipa licenzia il suo agente per un presunto sostegno a Israele nella guerra contro Gaza. Secondo quanto riporta il Daily Mail la pop star britannica avrebbe cacciato senza preavviso David Leavy, dopo che questi ha firmato una lettera in cui si chiedeva che la band rap irlandese filo-palestinese Kneecap venisse rimossa dal festival di Glastonbury tenutosi il luglio scorso. In vista dell’ultima edizione diversi professionisti e artisti dell’industria musicale avevano firmato una lettera privata inviata al fondatore del festival inglese, Michael Eavis, esortandolo a non invitare la band sul palco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dua Lipa licenzia il suo agente: “Lo considera un sostenitore della guerra di Israele a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi”