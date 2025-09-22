Droni sull' Ilva Potrebbe essere stata un?azione provocatoria Secondo Il numero uno di Enac è da escludere un?attività di spionaggio Video
Il rilievo industriale dell?ex Ilva, il fatto che si tratti di uno stabilimento che la legge riconosca come sito strategico nazionale, la procedura in corso per la vendita dell?azienda. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: droni - sull
Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
Bagni Miki. . Spettacolo di luci e Droni sulla laguna del lusenzo #bagnimiki #sottomarina #chioggia #lagunalusenzo #droni #drones - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Roma, droni anti-ultrà sull'Olimpico. Allarme tifosi stranieri: venerdì e sabato presidiati i pub in centro - X Vai su X
Allarme nell’ex Ilva di Taranto, droni misteriosi sorvolano fabbrica; Droni non autorizzati sorvolano l’ex Ilva di Taranto: scatta l’allarme sicurezza; Droni sorvolano stabilimento ex Ilva: è giallo.
Taranto, droni in volo sull'Ilva - Quattro droni misteriosi hanno sorvolato i reparti dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. quotidianodipuglia.it scrive
Droni non autorizzati sorvolano l’ex Ilva di Taranto: scatta l’allarme sicurezza - Nella serata del 19 settembre alcuni droni non autorizzati sono stati avvistati mentre sorvolavano lo stabilimento siderurgico di Acciaierie d’Italia a Taranto. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it