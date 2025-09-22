Droni sull’aeroporto L’allarme all’improvviso sospesi tutti i voli | cosa sta succedendo
Aeroporto di Copenaghen bloccato a causa di droni sospetti. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 22 settembre, quando lo scalo della capitale danese è stato temporaneamente chiuso, impedendo decolli e atterraggi. Lo riferiscono i principali media locali, come Dr.dk, che citano fonti della polizia. Da oltre un’ora nessun aereo ha potuto operare nello spazio aereo dell’aeroporto a causa della presenza di droni non autorizzati. Le autorità danesi hanno immediatamente avviato misure di sicurezza straordinarie. La polizia ha confermato di essere al lavoro per individuare l’origine e l’eventuale intento dei dispositivi volanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
