Droni sulla Scandinavia la premier danese | Non escludo la mano di Putin

Riaprono gli aeroporti di Copenaghen e Oslo dopo lo stop per l’avvistamento di velivoli sospetti ieri sera. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Droni sulla Scandinavia, la premier danese: “Non escludo la mano di Putin”

In questa notizia si parla di: droni - scandinavia

Mette Frederiksen: Non posso certo escludere in alcun modo che si tratti della Russia. Abbiamo visto droni sopra la Polonia, attività in Romania, violazioni dello spazio aereo estone. Ora ci sono stati droni in Danimarca e Norvegia. Questo è un attacco grave. - X Vai su X

La Nato discute le contromisure dopo il caso dei tre Mig-31 russi entrati nello spazio aereo estone e i droni abbattuti in Polonia. Entrambi i Paesi hanno invocato l’articolo 4, passo preliminare prima dell’attivazione dell’articolo 5, la risposta armata. Di Cosimo - facebook.com Vai su Facebook

Droni su Danimarca e Norvegia, caos negli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Cosa sappiamo; Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, allarme degli 007: 'Alto rischio di sabotaggio'; Cosa sappiamo dei droni su Copenaghen e Oslo: le grandi dimensioni, l'ipotesi che siano russi (rilanciata da Zelensky).

Premier danese, 'non escludo la mano di Mosca dietro i droni' - "Non posso certo escludere in alcun modo" il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni avvenuto nella serata di ieri sullo scalo di Copenaghen. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Premier danese, ‘sorvolo di droni l’attacco più grave mai visto’ - (ANSA) – BRUXELLES, 23 SET – "Quello a cui abbiamo assistito ieri sera" con il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen "è l’attacco più grave mai visto contro un’infrastruttura critica danese. Segnala msn.com