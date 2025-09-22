Droni sulla Scandinavia la premier danese | Non escludo la mano di Putin

Lastampa.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaprono gli aeroporti di Copenaghen e Oslo dopo lo stop per l’avvistamento di velivoli sospetti ieri sera. 🔗 Leggi su Lastampa.it

droni sulla scandinavia la premier danese non escludo la mano di putin

© Lastampa.it - Droni sulla Scandinavia, la premier danese: “Non escludo la mano di Putin”

In questa notizia si parla di: droni - scandinavia

Droni su Danimarca e Norvegia, caos negli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Cosa sappiamo; Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, allarme degli 007: 'Alto rischio di sabotaggio'; Cosa sappiamo dei droni su Copenaghen e Oslo: le grandi dimensioni, l'ipotesi che siano russi (rilanciata da Zelensky).

droni scandinavia premier danesePremier danese, 'non escludo la mano di Mosca dietro i droni' - "Non posso certo escludere in alcun modo" il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni avvenuto nella serata di ieri sullo scalo di Copenaghen. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

droni scandinavia premier danesePremier danese, ‘sorvolo di droni l’attacco più grave mai visto’ - (ANSA) – BRUXELLES, 23 SET – "Quello a cui abbiamo assistito ieri sera" con il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen "è l’attacco più grave mai visto contro un’infrastruttura critica danese. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Droni Scandinavia Premier Danese