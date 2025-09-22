Droni sulla Flotilla | Speriamo non sia un avvertimento

Intorno 21:09 di domenica 21 settembre a poco più di duecento miglia dalla costa di Portopalo alcuni droni hanno sorvolato per diverse ore le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. "Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: droni - flotilla

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla sotto attacco: sono droni con granate incendiarie, ecco le prove

Video e testimonianze sembrano confermare che, a colpire le barche della Global Sumud Flotilla, siano stati effettivamente dei droni

Flotilla, i camalli di Genova: Attaccata da droni usati in guerra; Flotilla parte da Siracusa per Gaza, Delia “Speriamo niente attacchi”; Flotilla, governo dice che garantirà assistenza agli italiani, ma non parla di protezione da atti di pirateria.

droni flotilla speriamo siaDiversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla, Saverio Tommasi: “Ce li aspettavamo” - "Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta": lo comunica sulla pagina X la Global ... fanpage.it scrive

droni flotilla speriamo siaFlotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi” - Alle barche è stata raccomandato di “organizzare bene la guardia notturna di stanotte" ... Da ilfattoquotidiano.it

