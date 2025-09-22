Droni sulla Flotilla | Speriamo non sia un avvertimento
Intorno 21:09 di domenica 21 settembre a poco più di duecento miglia dalla costa di Portopalo alcuni droni hanno sorvolato per diverse ore le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. "Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: droni - flotilla
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla sotto attacco: sono droni con granate incendiarie, ecco le prove
Video e testimonianze sembrano confermare che, a colpire le barche della Global Sumud Flotilla, siano stati effettivamente dei droni
La Global Sumud Flotilla denuncia: 'Ci seguono droni non identificati'. I dem Scotto e Corrado, a bordo della spedizione: 'Visti chiaramente. I governi europei vigilino' #ANSA - X Vai su X
Droni sulla Flotilla la notte scorsa - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, i camalli di Genova: Attaccata da droni usati in guerra; Flotilla parte da Siracusa per Gaza, Delia “Speriamo niente attacchi”; Flotilla, governo dice che garantirà assistenza agli italiani, ma non parla di protezione da atti di pirateria.
Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla, Saverio Tommasi: “Ce li aspettavamo” - "Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta": lo comunica sulla pagina X la Global ... fanpage.it scrive
Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi” - Alle barche è stata raccomandato di “organizzare bene la guardia notturna di stanotte" ... Da ilfattoquotidiano.it