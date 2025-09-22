Droni su aeroporto Copenaghen | stop voli
22.12 L'aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Lo rendono noto i media danesi. Lo stop ai movimenti dalle 20.26. La polizia locale parla di 2-4 droni di grandi dimensioni. Decine di voli sono stati dirottati altrove o cancellati. Prevista la riapertura a mezzanotte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: droni - aeroporto
Russia, colpito aeroporto militare di Borisoglebsk, base dei caccia di Mosca, danni a deposito di bombe guidate, neutralizzati 94 droni ucraini - VIDEO
Ucraina, attacco in Russia all'aeroporto di Borisoglebsk. Forze speciali, droni, caccia e ?glide bombs? distrutti: cosa sappiamo
Attaco Houti contro Isralele: droni colpiscono l'aeroporto di Ramon
Polonia e Romania in stato di massima allerta per possibili droni russi provenienti da Est, Bucarest: “Un drone intercettato da due F16 nel nostro spazio aereo”. Chiuso l’aeroporto di Lublino in Polonia, la popolazione allertata con sirene ed SMS. - facebook.com Vai su Facebook
La guerra in Europa. La Polonia abbatte droni russi che hanno sorvolato nella notte il suo territorio. Chiuso l’aeroporto di Varsavia. Riunione di emergenza del governo. - X Vai su X
«Rilevati droni sull'aeroporto di Copenaghen»; La Flotilla dei sindaci emiliani: “Stop ai rapporti con Israele”; Studentessa Erasmus trovata morta a Lecce, stop all’archiviazione: accolta la richiesta dei genitori.
'Droni sull'aeroporto di Copenaghen, scalo temporaneamente chiuso' - Londra e Varsavia avvertono Mosca: 'Affronteremo i jet'. Scrive ansa.it
Danimarca, l’aeroporto di Copenhagen chiuso dopo l’avvistamento di droni - 4 droni «di grandi dimensioni» nei paraggi dello scalo. Segnala msn.com