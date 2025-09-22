Droni su aeroporto Copenaghen | stop voli

22.12 L'aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Lo rendono noto i media danesi. Lo stop ai movimenti dalle 20.26. La polizia locale parla di 2-4 droni di grandi dimensioni. Decine di voli sono stati dirottati altrove o cancellati. Prevista la riapertura a mezzanotte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

