L’ aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a causa del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. La notizia è stata resa nota dai giornali danesi che citano la polizia locale. Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Alle 22:05 più di 35 voli diretti all’aeroporto di Copenaghen risultano dirottati verso altri scali. L'articolo “Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: voli sospesi e aerei dirottati proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

