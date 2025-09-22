Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen | traffico aereo sospeso e voli dirottati

L’ aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a causa del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. La notizia è stata resa nota dai giornali danesi che citano la polizia locale. “L’aeroporto di Copenaghen è attualmente chiuso per decolli e atterraggi, poiché sono stati avvistati 2-3 droni di grandi dimensioni in volo nella zona”, scrive su X la polizia. Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Alle 22:05 più di 35 voli diretti all’aeroporto di Copenaghen risultano dirottati verso altri scali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

