Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen | scalo chiuso decine di voli dirottati e cancellati
È in corso una vasta operazione di polizia all’aeroporto di Kastrup, a Copenaghen, in seguito alla segnalazione della presenza di droni nell’area. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si tratterebbe di tre o quattro droni di grandi dimensioni, avvistati mentre entravano e uscivano dallo spazio aereo dello scalo. Un portavoce della polizia danese ha confermato l’operazione, mentre alcune fonti segnalano anche il decollo di elicotteri impiegati per monitorare la situazione. A causa dell’emergenza, l’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso: nessun aereo può decollare o atterrare da oltre un’ora. 🔗 Leggi su Open.online
