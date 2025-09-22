“Bisogna pensarci due volte prima di prendere decisioni che potrebbero provocare un’escalation nelle relazioni dell’Unione Europea con la Federazione Russa,” ha detto il Primo Ministro polacco Donald Tusk. Ha dichiarato che la Polonia è pronta a distruggere oggetti che rappresentano una minaccia, ma prima deve essere completamente sicura della solidarietà dei suoi alleati per non rimanere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Droni in Polonia, Tusk ammette: “non avevano nulla a che fare con la Russia”