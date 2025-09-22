Droni in Polonia Tusk ammette | non avevano nulla a che fare con la Russia
“Bisogna pensarci due volte prima di prendere decisioni che potrebbero provocare un’escalation nelle relazioni dell’Unione Europea con la Federazione Russa,” ha detto il Primo Ministro polacco Donald Tusk. Ha dichiarato che la Polonia è pronta a distruggere oggetti che rappresentano una minaccia, ma prima deve essere completamente sicura della solidarietà dei suoi alleati per non rimanere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: droni - polonia
Massiccio attacco russo sull’Ucraina, la Polonia fa decollare i caccia. Pioggia di missili e droni su Leopoli e Lutsk
Attacco russo con droni e missili, aerei in volo dalla Polonia
Ucraina, nella notte droni russi bombardano Kiev e altre grandi città: la Polonia schiera i caccia
La Russia di Putin lancia jet e droni in Polonia, Romania ed Estonia. Ma per il Fatto Quotidiano «media e Paesi europei creano il clima per normalizzare la guerra». Tutto chiaro? - X Vai su X
Droni in Polonia, gli 007: attacco russo improbabile Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com Vai su Facebook
Droni russi sulla Polonia: dall’allarme rosso all’ennesima farsa di guerra; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo; Zelensky: “Le sanzioni più efficaci sono gli incendi alle raffinerie russe” - La Romania protesta con l'ambasciatore russo per lo sconfinamento del drone.
La Polonia avverte Mosca: “Pronti ad abbattere i jet russi”. E chiede il sostegno “unanime” della Nato - Il Cremlino nega ogni responsabilità, ma Putin incalza: “Risponderemo alle minacce”. Segnala quotidiano.net
Droni della Russia sulla Polonia, prova di invasione o autogol? Un esperto militare chiarisce - Droni della Russia sulla Polonia, prova di invasione o autogol? blitzquotidiano.it scrive