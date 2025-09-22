Drone show | la favola de Il Piccolo Principe celebrata sui cieli dello Stretto

22 set 2025

Lo Stretto come palcoscenico privilegiato del celebre racconto de Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry. Mille droni si sono alzati in volo per dispiegarsi e prendere la forma delle pagine del libro simbolo dello scrittore nato a Lione nel 1900. La favola, o meglio il romanzo filosofico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

