DRIN-DRIN suona il citofono a casa Sinner | è la Guardia di Finanza | Le tasse lo stanno rovinando

Gli sportivi sono da sempre soggetti ai controlli più attenti della Guardia di Finanza visti gli ingenti guadagni. I tennisti professionisti possono incorrere in una serie di problemi con la Finanza, che derivano soprattutto dalla complessità del loro status economico, fiscale e giuridico. Uno dei nodi principali riguarda la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero: premi, sponsorizzazioni, bonus ricevuti da tornei internazionali devono essere opportunamente dichiarati in base alla residenza fiscale, ma i confini normativi possono essere sfumati, specie quando si sposta la residenza o si dividono attività tra paesi diversi.

Drin Drin verso la trasformazione in partito: mobilita al voto il 75% degli iscritti, in maggioranza giovani

Ci sono anche messinesi tra gli eletti del movimento Drin Drin in Sicilia

Il Drin Drin definirà in toto la sua linea politica con il congresso di ottobre, ma far sentire la nostra voce sui fatti che stanno accadendo a Gaza non poteva più essere rimandato. Con questo comunicato il Drin Drin prende posizione rispetto al conflitto in corso

La storia d’Italia al citofono: gli spot pubblicitari che hanno fatto epoca.

Le suona il citofono e tenta di stuprarla: arrestato aggressore - Tentata violenza a Palazzolo: un addetto alla distribuzione di volantini ha aggredito una donna dopo averle suonato il citofono per farla uscire di casa. Riporta brescia.corriere.it

Suona il citofono e scappa, il proprietario di casa lo uccide - , è stato incriminato per omicidio con l'accusa di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco a Houston un bambino di undici anni che aveva suonato ... Secondo msn.com