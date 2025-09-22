Dress code di matrimonio cos’è e cosa prevede il white tie

Scegliere un outfit all’altezza della situazione quando si è chiamati a prender parte ad un matrimonio è assolutamente fondamentale per tutti gli invitati. Il compito diventa tuttavia ancor più delicato quando la cerimonia in questione prevede un dress code white tie. Qualora la partecipazione specifichi la necessità di rispettare questo codice di abbigliamento, gli ospiti dovranno infatti tirar fuori dal guardaroba un look degno di un gran ballo reale o di un galà d’elite. Sbagliare è assolutamente vietato. Cos’è il dress code white tie. Il dress code white tie è il più formale tra i codici d’abbigliamento previsti per un matrimonio, ed è richiesto solo in cerimonie di altissimo livello. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dress code di matrimonio, cos’è e cosa prevede il white tie

Dress code di matrimonio cos’è e cosa prevede il black tie.

