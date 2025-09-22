Dress code a scuola | solo 1 studente su 5 può vestirsi come vuole A Taormina un istituto stampa un volantino con i divieti | Semplice decoro
Solo 1 studente su 5, in Italia, può andare a scuola vestendosi come vuole. Tutti gli altri devono seguire regolamenti più o meno stringenti, che qualche volta assomigliano a veri e propri dress code. È il caso di un istituto di Taormina, in provincia di Messina. Dove già dall’anno scorso una circolare che assomiglia più a un depliant illustra cosa si può o non si può indossare. Intervistata da Repubblica, la preside ha spiegato che si tratta di «abbigliamento consigliato» e che «nessuno si è mai lamentato. Nessun alunno. Nessun ragazzo. Mi sembra ovvio che a scuola ci si debba vestire in modo decoroso». 🔗 Leggi su Open.online
