Dream run torna la corsa lungo il mare per sostenere le attività di Sant’Egidio in Malawi
Domenica 28 settembre si terrà a Genova, in corso Italia, la quarta edizione della corsa per l'Africa “Dream run” a sostegno del programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio per la lotta all'AIDS e alla malnutrizione in 10 paesi africani.È possibile iscriversi all'evento, il cui ricavato andrà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: dream - torna
La Dance Dream torna in pista. Da domani ripartono i corsi
31° APPUNTAMENTO 2025 Rally Dreamer Tv torna QUESTA SERA alle ore 19:30 su @sportitalia_officia (ch. 60 del digitale terrestre) con la sua 333º puntata. ?Conducono: @elisa_mazzucchelli , @niccolobudoia @mirco_tognarini In questo appuntame - facebook.com Vai su Facebook
Siamo pronti a farvi vivere un dream in città, fuori città, ovunque... Torna #CasaAPrimaVista su #RealTime #Canale31 Da lunedì 1 settembre alle 20:30 - X Vai su X
“Dream run”, torna la corsa lungo il mare per sostenere le attività di Sant’Egidio in Malawi; Di corsa: a Genova la Quarta edizione della DREAM Run per il diritto alla salute e alle cure - Domenica 28 settembre 2025; Dream Run Genova 2025: la corsa solidale di Sant’Egidio per la salute in Africa.
“Dream run”, torna la corsa lungo il mare per sostenere le attività di Sant’Egidio in Malawi - Domenica 28 settembre si terrà a Genova, in corso Italia, la quarta edizione della corsa per l'Africa “Dream run” a sostegno del programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio per la lotta all'AIDS e ... Come scrive genovatoday.it
Torna la corsa di Sant’Egidio, un sogno di solidarietà per l’Africa contro Aids e malnutrizione - Domani, domenica 29 settembre si terrà a Genova, in Corso Italia, la terza edizione della corsa per l'Africa DREAM run a sostegno del programma DREAM della ... Scrive ilsecoloxix.it