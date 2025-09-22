Dramma sfiorato nel Casertano | uomo tenta il suicidio salvato dai carabinieri
Tempo di lettura: 2 minuti Un 40enne ha rischiato di togliersi la vita nella serata di ieri, 21 settembre 2025, ma è stato tratto in salvo grazie al pronto intervento dei Carabinieri. Alle ore 20.40 circa, l’uomo in evidente stato di agitazione ha contattato attraverso il Numero Unico Europeo “112” la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, riferendo di trovarsi in condizioni disperate: senza energia elettrica, acqua né gas da mesi e impossibilitato persino a garantirsi il minimo sostentamento alimentare. Durante la drammatica telefonata, l’uomo dichiarava di avere un coltello puntato alla gola e di essere deciso a compiere un gesto estremo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
