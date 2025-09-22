Dragon Ball Super Card Game Fusion World | tutto quello che c’è da sapere sul booster Wish for Shenron FB07

Il 2025 è un anno ricco di uscite per gli appassionati di giochi di carte collezionabili e il Dragon Ball Super Card Game non fa eccezione. Bandai ha infatti annunciato il nuovo set booster Fusion World FB07: Wish for Shenron, un’espansione che promette di rivoluzionare il metagame e al tempo stesso di catturare l’attenzione dei collezionisti grazie ad artwork spettacolari e nuove meccaniche legate al leggendario drago Shenron. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic Data di uscita e formato del set. Il booster pack Wish for Shenron FB07 sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2025 in tutto il mondo, con pre-release previsto già dal 12 settembre 2025 presso alcuni negozi selezionati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

