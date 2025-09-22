Dove vedere l’Europa League in tv | orari partite 24-25 settembre programmazione Sky e TV8

L’Europa League 2025-2026 è pronta a iniziare con la sua fase campionato. Dopo l’esordio della settimana scorsa dedicato alla Champions League, anche il secondo torneo calcistico continentale non vede l’ora di mandare in scena la sua prima giornata. Si giocherà fra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con tantissime partite in agenda, fra cui quelle delle squadre italiane nella rassegna, ovvero Roma (in trasferta sul campo dei francesi del Nizza, mercoledì 24 alle ore 21), e Bologna, (nella tana dell’Aston Villa, giovedì 25 settembre alle 21, in uno dei big match del programma). L’Europa League 2025-2026 si giocherà fra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, negli slot delle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere l’Europa League in tv: orari partite 24-25 settembre, programmazione Sky e TV8

