Dove vedere l’Europa League in tv | orari partite 24-25 settembre programmazione Sky e TV8

Oasport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa League 2025-2026 è pronta a iniziare con la sua fase campionato. Dopo l’esordio della settimana scorsa dedicato alla Champions League, anche il secondo torneo calcistico continentale non vede l’ora di mandare in scena la sua prima giornata. Si giocherà fra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con tantissime partite in agenda, fra cui quelle delle squadre italiane nella rassegna, ovvero Roma (in trasferta sul campo dei francesi del Nizza, mercoledì 24 alle ore 21), e Bologna, (nella tana dell’Aston Villa, giovedì 25 settembre alle 21, in uno dei big match del programma). L’Europa League 2025-2026 si giocherà fra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, negli slot delle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere l8217europa league in tv orari partite 24 25 settembre programmazione sky e tv8

© Oasport.it - Dove vedere l’Europa League in tv: orari partite 24-25 settembre, programmazione Sky e TV8

In questa notizia si parla di: vedere - europa

Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Dove andare se vuoi vedere le Maldive, ma rimanendo in Europa (e spendendo meno)

Perché l’Europa League e la Conference League non si giocano questa settimana | causa e date d’inizio.

vedere l8217europa league tvDove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming - La seconda competizione continentale per club prende il via con i match inaugurali ... Da oasport.it

vedere l8217europa league tvDove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming - Il calcio italiano, archiviati i risultati maturati nella prima giornata di Champions League, si prepara al debutto della seconda competizione ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere L8217europa League Tv