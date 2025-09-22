Dove vedere Italia-Francia Europei baseball 2025 | orario ottavi di finale tv programma streaming

Missione compiuta. Mercoledì 24 settembre la Nazionale italiana di baseball affronterà la Francia a Rotterdam (Paesi Bassi) negli ottavi di finale degli Europei 2025. Gli azzurri si sono meritati la qualificazione alla fase a eliminazione diretta completando il proprio girone in vetta. Nel Gruppo C, infatti, dopo aver sconfitto all’esordio la Svizzera in maniera convincente e battuto anche la Lituania, quest’oggi è stata la Grecia a dover soccombere. Non è stato, però, un successo così agevole per la compagine tricolore a Novara. Nel 9-4, infatti, la selezione del Bel Paese si è trovata inseguire dopo i primi due inning. 🔗 Leggi su Oasport.it

